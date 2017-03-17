Читательница заподозрила неладное с контейнерами для сбора одежды

В редакцию портала Rus.Postimees обратилась читательница, которая спрашивает о том, куда идут вещи из контейнеров для сбора одежды.
«У меня такой вопрос. Контейнеры для сбора вещей, который расположены возле торговых центров. Куда после идут вещи из этих контейнеров? Вопрос такой возник из-за того что, люди говорят - в секонд-хенд на продажу», - написала читательница.
Глава Таллиннского центра отходов Мартин Гасман подтвердил, что часть одежды действительно направляется в магазины секонд-хенд Humana, а часть – вывозится за рубеж.
Руководитель информации и проектов магазинов Humana Мари-Хелене Кабер дала развернутый ответ:
Одежда, собранная с помощью контейнеров, попадает в сортировочный центр Humana. У нас в обороте товары 40 различных категорий – начиная от обуви, одежды и аксессуаров и заканчивая товарами, нуждающимися в переработке. Поэтому собранные в Эстонии вещи могут, как отправиться на переработку, так и попасть в наши магазины. Все зависит от качества вещей. Также вещи могут быть отправлены партнерским организациям в страны Африки, на оптовую продажу или в магазины Humana за пределами Эстонии.
Сбор одежды преследует несколько целей: уменьшение количества отходов, чтобы вещи не попадали на свалку, уменьшение загрязнения окружающей среды, так как производство новой одежды требует больших ресурсов и, конечно, стремление предложить людям качественную и дешевую одежду.
Четвертая цель, которая затрагивает все аспекты деятельности магазинов Humana, а не только сбор одежды, связана с поддержкой различных проектов. Мы в благотворительных целях каждый год отделаем одежду на сумму около 300 000 евро.
Она идет в основном в Анголу и Малави. Там одежда продается, а на полученные деньги претворяются в жизнь различные проекты в сфере здравоохранения, образования и охраны окружающей среды.