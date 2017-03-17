Читательница заподозрила неладное с контейнерами для сбора одежды

«У меня такой вопрос. Контейнеры для сбора вещей, который расположены возле торговых центров. Куда после идут вещи из этих контейнеров? Вопрос такой возник из-за того что, люди говорят - в секонд-хенд на продажу», - написала читательница.

Глава Таллиннского центра отходов Мартин Гасман подтвердил, что часть одежды действительно направляется в магазины секонд-хенд Humana, а часть – вывозится за рубеж.

Руководитель информации и проектов магазинов Humana Мари-Хелене Кабер дала развернутый ответ:

Одежда, собранная с помощью контейнеров, попадает в сортировочный центр Humana. У нас в обороте товары 40 различных категорий – начиная от обуви, одежды и аксессуаров и заканчивая товарами, нуждающимися в переработке. Поэтому собранные в Эстонии вещи могут, как отправиться на переработку, так и попасть в наши магазины. Все зависит от качества вещей. Также вещи могут быть отправлены партнерским организациям в страны Африки, на оптовую продажу или в магазины Humana за пределами Эстонии.

Сбор одежды преследует несколько целей: уменьшение количества отходов, чтобы вещи не попадали на свалку, уменьшение загрязнения окружающей среды, так как производство новой одежды требует больших ресурсов и, конечно, стремление предложить людям качественную и дешевую одежду.

Четвертая цель, которая затрагивает все аспекты деятельности магазинов Humana, а не только сбор одежды, связана с поддержкой различных проектов. Мы в благотворительных целях каждый год отделаем одежду на сумму около 300 000 евро.

Она идет в основном в Анголу и Малави. Там одежда продается, а на полученные деньги претворяются в жизнь различные проекты в сфере здравоохранения, образования и охраны окружающей среды.