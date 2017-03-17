Польша минимум на 10 лет отложила ввод евро
17. март 2017 13:31
Польша не будет вводить евро в течение 10 или 20 лет, заявил вице-премьер страны Матеуш Моравецкий.
В ближайшие 10 или 20 лет Польша вводить евро не собирается. С таким заявлением выступил вице-премьер государства Матеуш Моравецкий, сообщает TVNET со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, введение общеевропейской валюты возможно лишь тогда, когда показатели экономики Польши будут сопоставимы с показателями развитых стран ЕС.
Сейчас же Польше не выгодно лишаться возможности эмитировать долг, устанавливать процентные ставки и печатать свободно конвертируемую валюту.