Как грамотно организовать упаковку вещей при переезде на новую квартиру

Kodu советует первым делом упаковать те вещи, которыми вы пользуетесь реже всего: елочные игрушки, сезонную одежду, книги и т. п. В последнюю очередь упаковывайте то, чем пользуетесь постоянно.

Не забудьте на каждой коробке написать, что, собственно, в ней находится. Хорошая идея – кроме содержимого коробки указать на ней, в какое именно помещение предстоит разместить сложенные в коробку вещи. Так вы избавитесь от штабеля неопознанных коробок в вашей будущей гостиной.

Полезным будет выделить каждому члену семьи по коробке или мешку, куда они смогут сложить вещи, которые понадобятся лично им в первые сутки после переезда: зубную щетку, зарядку для телефона, проездную карточку, предметы личной гигиены и т. п.

Переезд – отличный повод избавиться от лишних вещей. Если вы год или более не надевали какую-то одежду, отдайте ее нуждающимся. Можно устроить и домашний блошиный рынок для друзей и знакомых: за небольшую плату у вас с удовольствием раскупят ненужные вам вазочки и другие мелочи.