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В Австрии лыжник сбил на горном склоне эстонку

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Jean-Pierre Clatot / AFP / Scanpix

В Австрии в федеральной земле Зальцбург вчера вечером на горном склоне произошел несчастный случай с гражданкой Эстонии.

Инцидент произошел вчера днем. Неизвестный лыжник сбил 43-летнюю эстонку. Мужчина оказал женщине первую помощь, но потом уехал до того, как на место происшествия прибыли медики, сообщает Regionews.

Женщина получила травму ноги и не могла самостоятельно передвигаться. Свидетели произошедшего спустили женщину санях с горы и передали ее медикам.

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