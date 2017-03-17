В Австрии лыжник сбил на горном склоне эстонку

Инцидент произошел вчера днем. Неизвестный лыжник сбил 43-летнюю эстонку. Мужчина оказал женщине первую помощь, но потом уехал до того, как на место происшествия прибыли медики, сообщает Regionews.

Женщина получила травму ноги и не могла самостоятельно передвигаться. Свидетели произошедшего спустили женщину санях с горы и передали ее медикам.