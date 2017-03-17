Cтолы-трансформеры в интерьере: много фото

Во многих домах и квартирах, где ощущается нехватка пространства, совсем без стола не обойтись, поскольку он выполняет важнейшую функцию и часто является единственным местом, которое объединят семью.

Но раз нельзя убрать стол полностью, то можно его, например, уменьшить. Сайт об интерьере Dizainmania.com собрал на одной странице 30 раскладных столов, кардинально отличающихся друг от друга по дизайну и функциональности. Некоторые экземпляры вас однозначно шокируют!

Но начнем с классического варианта раздвижного стола, когда два противоположных конца предмета раздвигаются, а в образовавшееся между ними пространство вставляют дополнительную доску.

Фото: dizainmania.com

Вот, например, стол, сконструированный по принципу гармошки: хитрая конструкция позволяет увеличить размер стола вдвое — с 80 до 160 см.

Фото: dizainmania.com

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