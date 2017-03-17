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Смотрите в субботу с комментарием на русском: «Инфонет» принимает вильяндиский «Тулевик»

Sports.ee
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Портал Rus.Postimees.ee снова ведет прямые прямые трансляции матчей Премиум-лиги с комментарием на русском языке.

В субботу, 18 марта, в рамках третьего тура чемпионата Эстонии по футболу встретятся столичный "Инфонет" и вильяндиский "Тулевик".

Предматчевые комментарии тренеров

Главный тренер "Инфонета" Александр Пуштов: "Это первая домашняя игра. Команда хочет порадовать болельщиков атакующим и результативным футболом, а также одержать победу".

Главный тренер "Тулевика" Аллар Лиллевере: "Думаю, "Инфонет" извлек урок из поражения от "Таммеки" в первом туре, поэтому против нас они будут играть со всей серьезностью. Разумеется, мы не собираемся проигрывать, и сделаем все, чтобы оказать достойное сопротивление".

Трансляция начнется в 12.55!

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