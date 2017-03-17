Фото: катавшиеся на квадроцикле отец и сын изуродовали лес в Нымме

«По словам обратившегося в районную управу гражданина, в леске, расположенном на территории старой больницы, некий человек катался со своим сыном на квадроцикле. Речь же идет о частной земле, поэтому такие действия недопустимы. Районная управа связалась с владельцем, и выяснилось, что несколько месяцев назад там также произошел акт вандализма», - сказала старейшина района Нымме Тийа-Лийз Юргенсон.

Лесок в Нымме. Фото: районная управа

Лесок, охватывающий зону между улиц Лыуна, Сихи и Я. Мяндметса, граничит с охраняемым парком Вабадузе. Тем, кто заметит в этом районе вандалов или других нарушителей общественного порядка, просят сообщить об этом в МуПо по телефону14 410.