Смотрите - готовые интерьеры для всех знаков Зодиака

Получив консультацию астролога, Homester приготовил довольно занятную статью для всех своих читателей без исключения, а значит, можно рассчитывать на то, что информация пригодится каждому из вас. Итак, как же выглядит идеальный интерьер для каждого из знаков зодиака?

Овны оценят умеренно экстравагантный дизайн интерьера. Тельцам подавай комфорт. Близнецы будут отлично себя чувствовать в пространстве с мебелью, которую можно переставлять и дополнять разными аксессуарами по настроению. Раки обожают пушистые пледы, а Львы - роскошь.

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