Рауль Адлас: если скорую помощь будет финансировать Больничная касса, мы рискуем

Адлас сказал Postimees, что идеи относительно того, как реформировать финансирование медицины, необходимы в любом случае. «Теперь все поняли, что и нынешняя организация системы здравоохранения, и единственная обязательная система страхования больше не способны покрыть эту нагрузку. Таким образом, предлагать общественности и политикам дополнительные меры - правильно», - признал Адлас деятельность министра.

Предложенный вчера Осиновским план предусматривает, что все государственные медицинские расходы будут сосредоточены в Больничной кассе. Таким образом, в Больничную кассу перешли бы все те услуги, которые до сих пор финансировались из госбюджета. В том числе, например, вакцинация и скорая помощь. Последнее потребует ежегодно из госбюджета около 40 миллионов евро.

Сам Осиновский предположил, что, очевидно, больше всего критики вызовет перевод финансирования скорой помощи из-под Департамента здоровья в Больничную кассу, поскольку в 2018 году будут обновлять прежние договоры. “В более принципиальной и широкой дискуссии нуждается вопрос застрахованных против незастрахованных пациентов”, - сказал Осиновский.

У скорой нет такой роскоши, как Больничная касса

Адлас пояснил, что до сих пор скорая помощь финансировалась из госбюджета, поскольку по закону скорая оказывает помощь всем людям, независимо от того, есть ли у человека страхование БК и является ли он вообще жителем Эстонии.

“В этом плане (нынешнее финансирование – ред.) более справедливо, поскольку, страховка есть страховка, она занимается только своими застрахованными, а другими людьми занимаются другие источники. И эстонское государство взяло на себя задачу обеспечить общественную услугу под названием скорая помощь”, - сказал он.

По словам Адласа, для поставщика услуг, т.е. для скорой, в широком смысле нет разницы, кто будет покупать услугу, будь то государство напрямую или Больничная касса. “Важно, чтобы услуга, которую государство требует от скорой, была гарантирована”, - сказал он.

Причем, как пояснил Адлас, особенность скорой помощи состоит в том, что, если больницы и семейные врачи могут распределить по времени оказание услуги и поставить пациента в очередь, то скорая не может позволить себе такую роскошь, чтобы сказать: “В этом месяце у нас кончились деньги, пожалуйста, приходите в следующем”.

“Это и есть основная причина, по которой до сих пор скорую помощь финансировало государство, а не Больничная касса”, - отметил Адлас.

Управление здравоохранением хромает

По словам министра Осиновского, вывод финансирования скорой в Больничную кассу был бы выгоден самой скорой помощи. “Бюджет скорой сейчас составляет 40 миллионов и, если там понадобятся дополнительные деньги, придется просить их из госбюджета, конкурируя при этом с другими министерствами, поскольку ни один расход на здравоохранение не вырастет автоматически”, - пояснил вчера министр.

Если же финансирование скорой было бы привязано к социальному налогу, который платится за пенсионеров, по его словам, ежегодно оно росло бы за счет повышения пенсий.