Загадочный конверт сулит выигрыш в 25 000 евро

Для этого нужно подождать, пока придет другой, красный конверт, с важными документами и телефонным номером, по которому нужно будет незамедлительно позвонить, сообщает Pärnu Postimees.

Однако вместо того, чтобы ждать неожиданного обогащения, многие из получивших конверты поспешили обратиться в Департамент защиты прав потребителей.

Выяснилось, что фирма Bakker, связанная с рассылкой этих писем уже знакома департаменту. Пять лет назад ей было сделано предупреждение в связи с нечестной деятельностью.

Однако в этот раз в письме говорилось, что Bakker скоро прекратит свою деятельность, а приз в 25 000 евро разыгрывает партнер фирмы - RD Direct Estonia.

Поэтому в департаменте воздержались от оценки деятельности новой фирмы, но при этом посоветовали относиться скептически к предложениям, которые кажутся слишком хорошими.