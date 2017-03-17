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Загадочный конверт сулит выигрыш в 25 000 евро

Rus.Postimees.ee
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Деньги. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

На этой неделе несколько жителей Пярну обнаружили в своих почтовых ящиках загадочные конверты, в которых утверждалось, что адресат может выиграть 25 000 евро.

Для этого нужно подождать, пока придет другой, красный конверт, с важными документами и телефонным номером, по которому нужно будет незамедлительно позвонить, сообщает Pärnu Postimees.

Однако вместо того, чтобы ждать неожиданного обогащения, многие из получивших конверты поспешили обратиться в Департамент защиты прав потребителей.

Выяснилось, что фирма Bakker, связанная с рассылкой этих писем уже знакома департаменту. Пять лет назад ей было сделано предупреждение в связи с нечестной деятельностью.

Однако в этот раз в письме говорилось, что Bakker скоро прекратит свою деятельность, а приз в 25 000 евро разыгрывает партнер фирмы - RD Direct Estonia.

Поэтому в департаменте воздержались от оценки деятельности новой фирмы, но при этом посоветовали относиться скептически к предложениям, которые кажутся слишком хорошими.

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