Картина дня: компенсация убийце с битой, Осиновский спасает здравоохранение и Neste снизила цены

Убийце с битой выплатят компенсацию

По решению Государственного суда Таллиннская тюрьма должна выплатить 750 евро заключенному Вячеславу Баюку, который семь лет назад зверски убил синоптика Кристу Одакиви у пруда Шнелли в Таллинне. Читать далее...

Осиновский спасает здравоохранение

Эксперты в области здравоохранения на протяжении многих лет были едины в одном: если государство не реформирует систему финансирования медицины, прежняя система, основанная на солидарном страховании, рухнет. Читать далее... По словам семейного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, нет сомнений, что финансирование здравоохранения надо менять. Читать далее...

Neste на короткое время снизила цены

Сеть автозаправок Neste снизила цены на топливо, и сейчас его можно купить по цене, обычно предназначенной для оптовых покупателей. Читать далее...

Читатель и кухня

Покупка новой мебели может доставить немало хлопот, особенно если на примете нет проверенного продавца. Для читателя Rus.Postimees Петра обращение в фирму по изготовлению мебели обернулось неприятным сюрпризом. Читать далее...

С каких номеров часто звонят мошенники

У вас неотвеченный звонок с незнакомого иностранного номера или вам сообщили посредством SMS о крупном выигрыше? Если вы из любопытства перезвоните, обогатиться можете вовсе не вы, а мошенник. Читать далее...

Жительница Пярнумаа морила свою лошадь голодом

В ходе уголовного дела было установлено, что жительница деревни Вилувере Пярнуского уезда Кярт-Кятлин морила свою лошадь голодом и оставила ее без необходимого лечения. Читать далее...

В Эстонию собирается прийти дешевая торговая сеть

Сеть дешевых магазинов Lidl, объявившая осенью о своих планах прийти в Эстонию, активно скупает недвижимость в Тарту. Читать далее...

Насильник надолго сядет в тюрьму

Вируский уездный суд признал вчера, 16 марта, Андрея Юганова (35) виновным в изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшем 18 лет. Ранее этот человек уже совершил подобное преступление. Читать далее...