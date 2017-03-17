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Видео: американский гольфист во время матча прогнал с поля аллигатора

Rus.Postimees.ee
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Во время проходившего в американском штате Флорида турнира по гольфу PGA Arnold Palmer Invitational один из игроков прогнал с поля аллигатора. | ФОТО: Скриншот с видео

Во время проходившего в американском штате Флорида турнира по гольфу PGA Arnold Palmer Invitational один из игроков прогнал с поля аллигатора.

Смельчаком оказался 26-летний американский гольфист Коди Гриббл, пишет NEWSru.

Он подошел сзади к опасной рептилии, дремавшей на берегу водоема, и похлопал ее по хвосту. От неожиданности крокодил подпрыгнул и бросился в воду.

Видео произошедшего 16 марта инцидента было опубликовано в Twitter организаторами мужских профессиональных гольф-туров в Северной Америке.

Позднее Гриббл рассказал подробности короткой схватки.

«Он лежал на моем пути и выглядел так, словно ему не помешает встряхнуться. Мне захотелось немного адреналина, хотя я не очень-то и боялся. Аллигатор может быстро напасть на тебя, но если ты подходишь к нему сзади, он убежит», - цитирует гольфиста USA Today.

Для тех, кто никогда раньше не трогал крокодилов, Гриббл пояснил, что кожа земноводного на ощупь кажется «невероятно чистой».

Для штата Флорида увидеть аллигатора на полях для гольфа - явление вполне рядовое. Популяция этих рептилий там насчитывает более миллиона особей, причем американские аллигаторы сосуществуют вместе с гораздо более опасными нильскими крокодилами.

Иногда на поля для гольфа забредают поистине гигантские монстры:

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