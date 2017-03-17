Негодующая читательница: куда исчезает эстонский лес? Мы в шоке от происходящего!

«SOS! Куда исчезает эстонский лес? В Эстонии самые прекрасные и красивые леса. Один из таких лесов был около нашей дачи. В сезон мы всегда собирали там грибы и ягоды в достатке, но уже с прошлого года ведется активная вырубка леса в нашем районе, - отметила она. - На сегодняшний день леса как такового больше нет - только жуткий пустырь. Все выглядит так, словно на лес упал метеорит. Мы все в шоке от происходящего! Вот так мы сохраняем природу? А ведь от вырубки леса в первую очередь страдают животные и птицы! И что самое ужасное - массовое уничтожение леса ведется повсеместно!».

По словам читательницы, все это безобразие она наблюдает в районе деревень Кауниссааре и Википалу (волость Ания). «Суть в том, что на месте вырубок творится просто кошмар. Как будто бомба взорвалась. На месте прошлогодних вырубок не растет ничего, а взамен ничего не сажается. Вырубается проплешинами, неаккуратно», - пожаловалась она.

Портал Rus.Postimees обратился за комментариями в Центр управления государственными лесами (RMK).

На вопрос читательницы ответил лесничий Ида-Харьюмааского лесничества RMK Андрус Кеввай:

Трудно ответить на такой общий вопрос, не зная точных координат вырубки. В 2016 году RMK проводил в районе Аавоя и Википалу довольно много сплошных рубок. На всех этих вырубках весной 2018 года в обязательном порядке будет высажен новый лес - либо саженцами, либо семенами. Сразу лес не высаживается из-за нашествия короедов, которые очень любят свежие вырубки. В 2017 году на этих территориях RMK рубок не проводил.

По словам словам специалиста по коммуникации RMK Марины Полтавцевой, вопрос вырубок сейчас актуален как никогда. «В этой связи мы даже разработали определенные правила, согласно которым начинаем отмечать территории, подпадающие под определение "территории с повышенным общественным интересом". Мы будем заблаговременно оповещать людей о готовящихся работах. Если потребуется - будем проводить встречи с местными жителями для разъяснения проводимых работ и поиска компромиссов», - подчеркнула она.

Как отметила Полтавцева, вырубку в хозяйственном лесу никто не прекратит, но о методах проводимых работ можно договариваться.

«Хотелось бы напомнить, что 21 марта будет отмечаться Международный день леса», - подытожила она.