Двадцать лет «Романса»: жизнь, приправленная любовью

– Двадцать лет, если разобраться, огромный срок – далеко не все коллективы доживают до этого юбилея. Мы понимаем, что острые углы так или иначе неизбежны. Поделитесь секретом, пожалуйста: как вы их обходите?

Алла Китас: На человеческом уровне. Мы стараемся друг друга оправдывать, прощать...

Наталья Перевозчикова: Я бы сказала: деликатностью и любовью.

Алла: Нам очень важно оставаться в дружеских отношениях. Если мы разгрыземся-раздеремся, то на сцене не сможет даже рта раскрыть.

Галина Тимонина: Мы просто ценим то, что имеем.

– Чтобы петь вместе, нужно взаимопонимание на более глубоком уровне?

Алла: Конечно. Настрой, дыхание – без взаимопонимания пение невозможно.

Наталья: Мы как единый организм. Если что-то где-то болит, петь не будешь. Поэтому мы сохраняем нашу целостность, договариваемся. Слава богу, мы умеем договариваться. Самое важное для нас – дело, которым мы заняты. Мы осознаём всю глубину своей любви к этому делу, и у нас есть какая-то... преданность друг другу. Конечно, какие-то вопросы у нас возникают – по творчеству, по организации, – но мы, слава богу, в состоянии все эти вопросы разрешить без ущерба для нашего дела.

Галина: Нам очень важно чувствовать дружбу и любовь, тогда возникает и взаимопонимание в музыке.

– Вы часто вспоминаете, как всё начиналось? Был ведь какой-то момент, когда кто-то сказал: «Девочки, а давайте петь романсы все вместе?»

Галина: Это была потребность души, и в нужный момент все получилось.

Алла: Нам до сих пор кажется, что это было вчера. Как вчерашний концерт, правда. По сути, это и был концерт – первое нормальное публичное выступление, а дальше всё побежало-понеслось с такой скоростью...

Наталья: Да, старт был потрясающий. Мы, как говорится, оказались в нужное время в нужном месте...

Алла: Оттого мы так и запомнили этот день: восьмое марта 1997 года, Зеркальное фойе Русского театра, публика – сплошь женщины, все дамы счастливые, глаза у всех светятся, много цветов... Мы тогда получили столько комплиментов с авансом, что окрылились и полетели.

– Для тех читателей, кто не в курсе, – что вас, каждую из вас, так сильно привлекло в русских романсах, что вы отдали им двадцать лет жизни?

Наталья: Начинали мы, действительно, с романсов. Нам хотелось спеть о любви, о чувствах, и поскольку попса нас не привлекала, мы с нашим хорошим музыкальным образованием, мы поняли, что остается жанр романса...

Алла: Мы поняли, что в этом жанре можем что-то сказать и как-то раскрыться. Наташа права: сегодняшняя попса как-то непривлекательна... А потом мы пришли к стилю, который нас очень нравится: ретроджаз, тридцатые-шестидесятые годы. Мы буквально влюбились в ту эпоху. Скажу честно, мы больше хотели бы петь ретроджаз. Романсы прекрасны, но их уже так много спето, спето по-разному, с разными инструментами. А ретроджазом мы сейчас просто горим.