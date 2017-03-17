Двадцать лет «Романса»: жизнь, приправленная любовью

Популярное трио «Романс» отмечает двадцатилетие. В гостях у портала Rus.Postimees.ee – участницы трио Алла Китас, Наталья Перевозчикова и Галина Тимонина.
– Двадцать лет, если разобраться, огромный срок – далеко не все коллективы доживают до этого юбилея. Мы понимаем, что острые углы так или иначе неизбежны. Поделитесь секретом, пожалуйста: как вы их обходите?
Алла Китас: На человеческом уровне. Мы стараемся друг друга оправдывать, прощать...
Наталья Перевозчикова: Я бы сказала: деликатностью и любовью.
Алла: Нам очень важно оставаться в дружеских отношениях. Если мы разгрыземся-раздеремся, то на сцене не сможет даже рта раскрыть.
Галина Тимонина: Мы просто ценим то, что имеем.
– Чтобы петь вместе, нужно взаимопонимание на более глубоком уровне?
Алла: Конечно. Настрой, дыхание – без взаимопонимания пение невозможно.
Наталья: Мы как единый организм. Если что-то где-то болит, петь не будешь. Поэтому мы сохраняем нашу целостность, договариваемся. Слава богу, мы умеем договариваться. Самое важное для нас – дело, которым мы заняты. Мы осознаём всю глубину своей любви к этому делу, и у нас есть какая-то... преданность друг другу. Конечно, какие-то вопросы у нас возникают – по творчеству, по организации, – но мы, слава богу, в состоянии все эти вопросы разрешить без ущерба для нашего дела.
Галина: Нам очень важно чувствовать дружбу и любовь, тогда возникает и взаимопонимание в музыке.
– Вы часто вспоминаете, как всё начиналось? Был ведь какой-то момент, когда кто-то сказал: «Девочки, а давайте петь романсы все вместе?»
Галина: Это была потребность души, и в нужный момент все получилось.
Алла: Нам до сих пор кажется, что это было вчера. Как вчерашний концерт, правда. По сути, это и был концерт – первое нормальное публичное выступление, а дальше всё побежало-понеслось с такой скоростью...
Наталья: Да, старт был потрясающий. Мы, как говорится, оказались в нужное время в нужном месте...
Алла: Оттого мы так и запомнили этот день: восьмое марта 1997 года, Зеркальное фойе Русского театра, публика – сплошь женщины, все дамы счастливые, глаза у всех светятся, много цветов... Мы тогда получили столько комплиментов с авансом, что окрылились и полетели.
– Для тех читателей, кто не в курсе, – что вас, каждую из вас, так сильно привлекло в русских романсах, что вы отдали им двадцать лет жизни?
Наталья: Начинали мы, действительно, с романсов. Нам хотелось спеть о любви, о чувствах, и поскольку попса нас не привлекала, мы с нашим хорошим музыкальным образованием, мы поняли, что остается жанр романса...
Алла: Мы поняли, что в этом жанре можем что-то сказать и как-то раскрыться. Наташа права: сегодняшняя попса как-то непривлекательна... А потом мы пришли к стилю, который нас очень нравится: ретроджаз, тридцатые-шестидесятые годы. Мы буквально влюбились в ту эпоху. Скажу честно, мы больше хотели бы петь ретроджаз. Романсы прекрасны, но их уже так много спето, спето по-разному, с разными инструментами. А ретроджазом мы сейчас просто горим.
Наталья: Когда поешь с джаз-бендом, это изумительно...
Алла: В ретроджазе есть своя редкость, это явление уникальное. Слушатель по нему соскучился, все удивляются: неужели на сцене будет настоящий джазовый ансамбль? В России такая музыка еще где-то звучит, а в Эстонии, если не считать фестиваля Jazzkaar, – увы.
Галина: Романс – вечный жанр, и в каждое время его можно преподносить по-современному. Мы как его чувствуем сегодня, так и поем, он отражает нашу действительность, мы живем вместе с ним.
– Понятно, что наверняка есть те, кто с вами с самого начала, – но впечатление такое, что молодежь романсами увлекается не очень...
Наталья: Мы этого не замечаем, потому что у нас на концертах публика – очень разная. У нас есть, например, молодой поклонник семи или восьми лет, его мама говорит, что он поет все наши романсы, ходит на все наши концерты... И это не исключение. Как-то девочка, тоже лет восьми, вышла на сцену и сказала: «А я и не знала, что романс – это такая красивая музыка. Теперь я люблю романсы...» К нам приходят подростки, которых каким-то чудом родителям удалось заманить на наши концерты, и открывают для себя красивую музыку. Ведь часто молодежь просто не слушает хорошую музыку, просто не знает, что есть что-то красивее того, что ей «выдают» на радио или по телевидению...
Алла: Однажды нам предложили сделать своеобразный ликбез – маленький курс о русском романсе для эстонских школ, чтобы познакомить учеников с этим искусством, двадцать минут в игривой форме. Мы проехали с этим уроком русского романса по элитным гимназиям, нас очень благожелательно принимали. Между прочим, в эстонском учебнике музыки русский романс представлен нашим коллективом.
Галина: У нас есть друзья и поклонники, которые с нами с самого начала, они всегда нас слушают как будто в первый раз, говорят, что мы не повторяемся, даже когда поем одни и те же романсы. И это действительно так, мы всегда поем как в первый раз. Я думаю, молодежь со временем тоже придет к музыке души, может быть, к классике, а может быть, тоже к романсу. Все-таки это жанр для зрелых душ.
– Ваши выступления – это не только пение, это и внешний вид, наряды, манера держаться. У вас есть какие-то стилисты, которые вам помогают, – или вы всё делаете сами?
Наталья: Пятьдесят на пятьдесят, я бы сказала. У нас, конечно, есть стилисты, которые что-то нам советуют...
Алла: Но идеи – всегда наши.
Наталья: Да, именно так. Последний наш опыт был с новым модельером, и она нас увидела абсолютно по-другому. Мы в этом новом образе как-то даже не очень традиционно себя чувствуем...
Галина: Костюмы – отдельная тема. Мы много работали с Дианой Денисовой, сейчас нам предложила новый взгляд Наталья Миронова. Мы любим своих дизайнеров, но многое привносим свое. И хочется всегда чего-то нового...
– Насколько вы довольны этими двумя десятилетиями – в разных планах: творческом, коммерческом, в плане популярности? Были ли моменты, когда казалось, что всё, ничего не получается, нужно бросать?
Алла: Нет, такого никогда у нас не было. Жалко времени, что оно так быстро летит...
Наталья: Время, да, летит ужасно. Хотелось больше петь, больше, больше...
Алла: Сейчас мы уже многое умеем, понимаем, как вся эта культурная индустрия строится, с кем договариваться, где, как... Много времени уходит на разгон, на приобретение опыта и связей.
Наталья: Но жалеть абсолютно не о чем. Единственное – хотелось бы больше гастролей, хотелось бы чаще делиться тем, что мы умеем и любим. Мы после концертов видим, какая сумасшедшая отдача идет от публики. Пусть даже мы выступаем в Норвегии и те, кто пришел на концерт, не понимают языка – но они на подсознательном уровне чувствуют эту эмоцию, этот невероятный кайф от музыки... Жаль, что ты не можешь отдать столько, сколько хотел...
Алла: У нас с гастролями было всё хорошо, что называется, пошла волна, нами занимались несколько продюсеров. Но кризис 2008 года подкосил и нас тоже. Тогда всё словно приостановилось, и разогнаться снова мы не можем до сих пор.
Галина: Пока у нас есть потребность петь, мы не остановимся. Это не зависит ни от популярности, ни от коммерческой составляющей.
– Между тем 15-летие коллектива вы отметили действительно международным туром – Эстония, Англия, Россия. Как вы будете отмечать 20-летие? И планируется ли международное турне?
Наталья: Планируется. Но пока говорить рано – боимся сглазить. Планируются очень интересные гастроли, будем надеяться, что всё сложится, и это будет нам подарок на 20-летие.
– А 17 марта в РКЦ состоится юбилейный концерт. Что ждет ваших поклонников на этом концерте?
Алла: Мы споем всё, что мы любим, диапазон будет широчайший, от романса до джаза. Как написала одна читательница в Фейсбуке: «И что, концерт продлится до утра?» (Смеется.) Программа будет нон-стоп, часа полтора, мы начнем с романса и выйдем в джаз. Будут сюрпризы, гости, будут премьеры...
– Если бы вас попросили коротко описать то, что для вас – трио «Романс», что бы вы сказали?
Алла: Это наша жизнь. Что бы ты ни делал – готовишь обед, общаешься с мужем, – ты всё равно думаешь о музыке, ты этим живешь, и это здорово.
Наталья: Это жизнь с удовольствием. Жизнь, приправленная любовью!
Галина: Это самая прекрасная часть нашей жизни. Есть еще много интересного и важного, но если долго не поешь романсы, понимаешь, как ты скучаешь. Наверное, это любовь...