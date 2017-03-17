Жеребьевка: стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы

Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

"Атлетико" (Испания) - "Лестер" (Англия) "Боруссия" (Германия) - "Монако" "Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания)

Первые матчи пройдут 11/12 апреля, ответные - 18/19 апреля. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе (Уэльс), пишет newsru.com.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал".

Россия была представлена московским ЦСКА и "Ростовом". Чемпионы страны заняли четвертое место в группе и выбыли из еврокубков, а серебряные призеры стали третьими и получили утешительную путевку в плей-офф Лиги Европы, где добрались до 1/8 финала.

В пятницу в Ньоне также прошла жеребьевка стадии 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой бельгийский "Андерлехт" проведет матчи с английским "Манчестер Юнайтед".

Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

"Сельта" (Испания) - "Генк" (Бельгия) "Аякс" (Нидерланды) - "Шальке" (Германия) "Лион" (Франция) - "Бешикташ" (Турция)

Первые встречи данной стадии турнира пройдут 13 апреля, ответные матчи - 20 апреля. Финал Лиги Европы состоится 24 мая в Стокгольме (Швеция).

В прошлом сезоне Лигу Европы выиграла испанская "Севилья". Россию представляли "Спартак", "Краснодар" и "Зенит". Москвичи не смогли пройти квалификацию, петербуржцы завершили выступление в 1/16 финала, а краснодарцы - в 1/8 финала.