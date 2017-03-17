Жеребьевка: стали известны четвертьфинальные пары Лиги чемпионов и Лиги Европы

Футболисты итальянского "Ювентуса" встретятся с испанской "Барселоной" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне.
Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
|"Атлетико" (Испания) - "Лестер" (Англия)
|"Боруссия" (Германия) - "Монако"
|"Бавария" (Германия) - "Реал" (Испания)
Первые матчи пройдут 11/12 апреля, ответные - 18/19 апреля. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе (Уэльс), пишет newsru.com.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал".
Россия была представлена московским ЦСКА и "Ростовом". Чемпионы страны заняли четвертое место в группе и выбыли из еврокубков, а серебряные призеры стали третьими и получили утешительную путевку в плей-офф Лиги Европы, где добрались до 1/8 финала.
В пятницу в Ньоне также прошла жеребьевка стадии 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которой бельгийский "Андерлехт" проведет матчи с английским "Манчестер Юнайтед".
Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
|"Сельта" (Испания) - "Генк" (Бельгия)
|"Аякс" (Нидерланды) - "Шальке" (Германия)
|"Лион" (Франция) - "Бешикташ" (Турция)
Первые встречи данной стадии турнира пройдут 13 апреля, ответные матчи - 20 апреля. Финал Лиги Европы состоится 24 мая в Стокгольме (Швеция).
В прошлом сезоне Лигу Европы выиграла испанская "Севилья". Россию представляли "Спартак", "Краснодар" и "Зенит". Москвичи не смогли пройти квалификацию, петербуржцы завершили выступление в 1/16 финала, а краснодарцы - в 1/8 финала.