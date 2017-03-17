Наш человек в России: самые дешевые новостройки Москвы

В Некрасовке строят жилье эконом-класса. При этом застройщик не руководствуется никакими особыми требованиями по безопасности, паркингу, инфраструктуре, высоте потолков, площади кухни, отделке и инженерным коммуникациям. Все сделано настолько плохо, насколько это допускается законом.

В Крюково и Ховрино, которые вместе с Некрасовкой вошли в тройку самых дешевых районов, строят жилье комфорт-класса. Это тоже типовые дома, но квартиры в них попросторнее, отделка получше, и там больше вероятность встретить консьержей и охранников.

На северной границе Некрасовки расположена промышленная зона Руднево. А в ней находится мусоросжигательный завод. Местных жителей сильно беспокоит такое соседство. Но когда они жалуются властям на качество воздуха, те отписываются, что на заводе стоит современное оборудование, благодаря которому никаких вредных выбросов вроде как не происходит.

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