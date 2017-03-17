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Сельская идиллия: дом на берегу озера Выртсъярв

Rus.Postimees.ee
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Всего в 150 метрах от берега ждет нового хозяина новый деревянный дом.

Дом находится на большом участке земли - 10,79 гектара. С одной стороны он граничит с берегом речки Рынгу, а с другой - на протяжении километра - с берегом озера.

Кроме жилого дома на участке расположена скважина, сарай и большой старый дом из природного камня. На самом берегу озера находится фундамент старой бани, которую вполне можно построить на этом месте заново.

Фото: KV.EE

Дом полностью обставлен и оформлен. Использованы натуральные материалы и светлые тона. В дизайне доминируют обшитые светлым деревом стены. На полу - дубовый паркет.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Больше информации и фотографий вы найдете на странице KV.EE!

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