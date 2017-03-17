У новой мусороуборочной фирмы в Нымме нет лицензии

С 1 марта вывозом отходов в районе Нымме занимается Baltic Waste Managemenet OÜ (BWM), выигравшая конкурс госпоставок. Eesti Ekspress утверждает, что вице-мэр Таллинна Аво Сарапуу, руководящий в столице сферой окружающей среды, тесно связан с этой фирмой через своих близких. Сарапуу опроверг все эти утверждения. Теперь фирма попала в поле зрения Инспекции по окружающей среде как нарушитель закона об отходах.

“Извещаем вас, что Инспекция по окружающей среде начала для выяснения обстоятельств нарушения дело о проступке и административное производство для приведения деятельности в соответствие с законом. Поскольку речь идет о вывозе мусора, организуемом ведомством местного самоуправления, в первую очередь должна отреагировать Таллиннская горуправа”, - сообщила горуправе глава Харьюского бюро инспекции Моника Ранд.

“По мнению Инспекции по окружающей среде, можно было бы приостановить деятельность BWM OÜ до получения лицензии, а тем временем оказывать услугу могли бы другие фирмы, имеющие разрешение”, - предложила инспекция горуправе.

По словам главы Таллиннского департамента окружающей среды Рело Лиги, все государственные чиновники, занимающиеся окружающей средой, могли бы взглянуть в зеркало и спросить себя, почему у фирмы нет лицензии. “Ходатайство о лицензии было подано 16 ноября 2016. По закону его обязаны рассмотреть в течение трех месяцев. Сейчас прошло уже четыре, и мы хотим сказать государству: дайте нам это разрешение, наконец”, - сказал Лиги Postimees.

“Здесь нет никакой опасности, из-за которой рассмотрение вопроса о лицензии должно было длиться так долго. У фирмы же нет никакой причины, чтобы вывозить отходы в лес. Все везут из Нымме на Ирускую станцию сжигания отходов. Это делается на автомобилях с мусорным прессом, так что никакой опасности для окружающей среды нет. Рассмотрение этого ходатайства должно быть очень простым. Конкурс госпоставок проведен, у фирмы заключен договор с городом Таллинном. Это просто надо внести в регистр и подписать”, - сказал Лиги. Относительно предложения инспекции он заметил, что государственному Департаменту окружающей среды значительно проще выдать это разрешение, чем городу Таллинну начать снова менять недавно измененный порядок вывоза мусора.

По словам советника Инспекции по окружающей среде Лейли Тууль, вскоре фирма должна получить лицензию, но это не оправдывает нарушение закона, которое уже было совершено.

Как считает председатель парламентской комиссии по окружающей среде Райнер Вакра (СДПЭ), таллиннская система переработки отходов не поддается ни здравому смыслу, ни рыночной логике. “По сути в скрытом виде введен налог на мусор, который горуправа произвольно устанавливает и распределяет среди своих. При этом прискорбно, что вывозит мусор связанная с Арво Сарапуу сомнительная полочная фирма, которая не может гарантировать качество услуги и у которой нет на это даже лицензии. Во-первых, это серьезное нарушение закона. Во-вторых, это так же глупо, как если бы город нанял водителем, который возит школьников, человека без водительских прав. Речь идет об очередном примере разгильдяйства и масштабной и системной коррупции в Таллинне”, - считает Вакра.