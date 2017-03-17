Суровый эстонский суд: на этой неделе пять дорожных хулиганов отправились за решетку

В понедельник прокуратура ходатайствовала в суде об аресте 41-летнего мужчины, который весной прошлого года попался полиции за рулем автомобиля в криминальном опьянении, а в этот раз он был остановлен в Таллинне на улице Суур-Амеэрика. У мужчины было выявлено опьянение в два промилле. По словам водителя, он помнил, что немного выпил, а вот факт нахождения за рулем автомобиля у него вылетел из головы. Память вернулась к нарушителю, когда его повезли в участок.

Во вторник перед судом предстал 37-летний мужчина, который ранее неоднократно получал наказания за вождение без водительских прав. Похоже, назначенные ранее наказания не заставили его изменить свое поведение, так как в этот раз он предоставил стражам правопорядка чужие водительские права. Мужчина попадал в поле зрении полиции из-за вождения в нетрезвом виде, без водительских прав, а также при совершении наркопреступления.

В среду прокуратура ходатайствовала об аресте 32-летнего мужчины, задержанного за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Он прибыл на своем BMW в полицию для дачи показаний, но поведение мужчины побудило сотрудников правоохранительных органов отвезти его на наркологическую экспертизу в больницу Висмари. После этого прокуратура ходатайствовала об аресте нарушителя.

В пятницу перед судом предстал 32-летний мужчина, который годом ранее был наказан за вождение в нетрезвом виде и избиение другого человека. Несмотря на то, что он находился на испытательном сроке, это не помешало ему в четверг сесть за руль Mercedes в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. На период предварительного следствия суд назначил ему арест.

Прокуратура также ходатайствовала о продлении ареста на два месяца для 69-летнего нарушителя. Мужчину подозревают в совершении тяжелого ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Согласно подозрению, водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями. Сам он не пострадал, зато трое из четырех людей, находившихся в других автомобилях, получили опасные для жизни травмы. 69-летний мужчина и ранее попадался за рулем автомобиля в криминальном опьянении.

Почти на два года суд отправил за решетку 30-летнего Владимира, который ранее наказывался в уголовном порядке. В декабре прошлого года в Маарду полиция остановила автомобиль BMW, которым управлял Владимир. В очередной раз у него отсутствовали водительские права, при этом он находился в состоянии наркотического опьянения. Позже выяснилось, что он без разрешения взял автомобиль у своего знакомого. Уездный суд счел, что следующий год и 11 месяцев Владимиру придется провести в тюрьме.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Райнера Амура, ситуация, когда водители так легко готовы подвергать опасности как себя, так и окружающих, вызывает сильное беспокойство. "К сожалению, это обычная ситуация, когда полиция задерживает водителей, ранее попадавшихся за вождение в нетрезвом виде", - сказал Амур.