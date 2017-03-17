Фото: вблизи Тарту произошла страшная авария, трое доставлены в больницу

Авария произошла около 14.45 возле перекрестка Камбья на шоссе Тарту-Отепя, где водитель Ford не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю BMW.

В результате столкновения Ford перевернулся на крышу.

Пострадали три человека, скорая помощь доставила их в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.