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Фото: вблизи Тарту произошла страшная авария, трое доставлены в больницу

Rus.Postimees.ee
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Сегодня, 17 марта, в послеобеденное время при столкновении двух автомобилей пострадали три человека.

Авария произошла около 14.45 возле перекрестка Камбья на шоссе Тарту-Отепя, где водитель Ford не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю BMW.

В результате столкновения Ford перевернулся на крышу.

Пострадали три человека, скорая помощь доставила их в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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