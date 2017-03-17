Фото: вблизи Тарту произошла страшная авария, трое доставлены в больницу
17. март 2017 14:22
Сегодня, 17 марта, в послеобеденное время при столкновении двух автомобилей пострадали три человека.
Авария произошла около 14.45 возле перекрестка Камбья на шоссе Тарту-Отепя, где водитель Ford не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автомобилю BMW.
В результате столкновения Ford перевернулся на крышу.
Пострадали три человека, скорая помощь доставила их в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.