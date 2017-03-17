Кровоточащие десны свидетельствуют о повышенном риске ранней потери зубов. Как устранить первопричину?

Кровоточивость десен свидетельствует о воспалении в тканях периодонта, и, несмотря на то, что существуют разные факторы, которые могут повлиять на это воспаление и его усилить, главная причина, все-таки, только одна – плохая гигиена полости рта. Знаете ли вы, что в зубном налете обитают миллионы бактерий, выделяющие различные токсины? 400 различных видов микроорганизмов, выделяемые ими токсины и остатки пищи создают зубной налет, накопление которого в пазах десен заставляет всполошиться иммунные клетки – они в большом количестве попадают в ткани десен, развивается воспаление, увеличивается проводимость кровеносных сосудов, и даже легкое прикосновение может вызывать кровоточивость. Воспаление десен называется гингивитом, но, если он прогрессирует и дальше, развивается периодонтит – воспаление в кости, в которой крепится зуб, происходит разрушение кости, кость отходит и, выражаясь простыми словами, основа вокруг зуба понемногу пропадает. Именно это и является главной причиной ранней потери зубов.

Описанный выше пример является только одним из возможных сценариев. Важно осознать, что именно зубной налет является тем, что приводит к повреждению самого зуба, несвежему дыханию, повышает риск инфекций и развития систематических заболеваний.

Лучший способ, как этого можно избежать, это регулярно и тщательно чистить зубы. И важна не только продолжительность процедуры чистки зубов, но и техника очищения. Налет невозможно просто сполоснуть или счистить несколькими быстрыми движениями зубной щетки. Нужно время и терпение. Сила тоже не поможет. Зубы следует чистить мягкой зубной щеткой, быстрыми движениями, не применяя большой силы. Все больше стоматологов во всем мире, а также и в Латвии, для достижения лучшего результата рекомендует пользоваться электрической зубной щеткой Philips Sonicare.

Немного парадоксально, что в эпоху, когда все гонятся за новейшими технологиями, для чистки зубов используется зубная щетка, которая функционально не отличается от той, что люди пользовались тысячи лет назад. Мы понимаем, что новые пылесосы работают лучше, компьютеры работают быстрее, а фотоаппараты в телефоне тысячекратно лучше своих предшественников. Так почему мы не доверяем электрическим зубным щеткам?

Научно доказано, что электрические зубные щетки не вызывает отхода десен от зубов, наоборот – они выполняют легкий массаж десен, что улучшает циркуляцию крови и, благодаря эффективному удалению налета, здоровье десен стремительно улучшается. Чистя зубы обычной зубной щеткой, применяется большая сила, в результате чего возможна рецессия десен и повреждения зубной эмали. Именно поэтому пациентам с изношенными зубами и открытым дентином рекомендуется для чистки зубов использовать электрические зубные щетки, чтобы избавиться от дальнейшей абразии.

Первая зубная щетка Philips Sonicare была изготовлена в соответствии с требованиями Американской Академии периодонтологии с целью восстановления и оздоровления воспаленных тканей, а также для укрепления десен. В сотрудничестве со специалистами из стоматологической сферы Philips разработал запатентованную технологию, которая существенно облегчает и одновременно улучшает результаты чистки зубов.

Технология Sonic обеспечивает вибрацию ворсинок зубной щетки и расщепляет зубной налет с частотой 31000 движений щетки в минуту, при этом головка щетки движется вверх и вниз. Клинические испытания доказывают, что электрическая зубная щетка Philips Sonicare расщепляет зубной налет и в труднодоступных местах. Чистя зубы обычной зубной щеткой, мы совершаем рукой примерно 300 движений в минуту. Разительное отличие заметно как в цифрах, так и в результате применения. Зубная щетка Philips Sonicare – великолепный вклад в здоровье вашей ротовой полости. Результаты заметите не только вы, но и ваш зубной врач.

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