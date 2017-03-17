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Фото и видео: женщина, попавшая под внедорожник в Таллинне, в тяжелом состоянии доставлена в больницу

Rus.Postimees.ee
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Сегодня днем в Пыхья-Таллинне под машину попала женщина-пешеход, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Около 15.30 улице Сыле в Таллинне женщину сбил внедорожник.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, ДТП произошло около дома по адресу Сыле, 58, где внедорожник наехал на женщину-пешехода. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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