Фото и видео: женщина, попавшая под внедорожник в Таллинне, в тяжелом состоянии доставлена в больницу
17. март 2017 15:01
Сегодня днем в Пыхья-Таллинне под машину попала женщина-пешеход, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Около 15.30 улице Сыле в Таллинне женщину сбил внедорожник.
По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, ДТП произошло около дома по адресу Сыле, 58, где внедорожник наехал на женщину-пешехода. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Обстоятельства случившегося выясняются.