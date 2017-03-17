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Полиция ищет очевидцев: автомобиль сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Rus.Postimees.ee
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Полиция. | ФОТО: Martin Ilustrumm.

В четверг, 16 марта, в 7.45 в Таллинне на перекрестке улиц Пунане и Смуули произошло ДТП. Возможный виновник покинул места происшествия.

По предварительным данным, автомобиль в кузове универсал серебристого цвета двигался по улице Пунане в направлении центра города и совершил поворот направо на улицу Смуули, где наехал на женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина на мгновение остановилась, но затем покинула место происшествия. Полицию и скорую помощь на место ДТП не вызывали. Позже пострадавшая женщина обратилась в больницу.

Чтобы установить обстоятельства произошедшего, полиция просит возможных очевидцев позвонить по телефону 612 3000 или отправить электронное письмо по адресу pohja.lmt@politsei.ee.

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