Фото и видео: десятки детей наблюдали за тем, как вытаскивали пострадавших из искореженной машины

"Спасательный департамент часто проводит такие мероприятия. Одна из задач спасателей - вытаскивать пострадавших из-под остова разбившегося автомобиля, хорошо, если люди будут знать, чем мы занимаемся", - отметил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Индрек Хирс. В случае ДТП самое главное - действовать как можно быстрее, добавил он.

Помимо демонстрации спасения попавших в аварию, детям продемонстрировали, как происходит утилизация старого автомобиля. Также на месте были полицейские с обученой на поиск наркотиков собакой-ищейкой.