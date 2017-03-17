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Фото и видео: десятки детей наблюдали за тем, как вытаскивали пострадавших из искореженной машины

Rus.Postimees.ee
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Сегодня в Таллинне перед кинотеатром Coca-Cola Plaza спасатели продемонстрировали, как происходит спасение пострадавших из машины, попавшей в аварию. Среди публики были в основном дети, которые следили за происходящим с большим интересом.

"Спасательный департамент часто проводит такие мероприятия. Одна из задач спасателей - вытаскивать пострадавших из-под остова разбившегося автомобиля, хорошо, если люди будут знать, чем мы занимаемся", - отметил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Индрек Хирс. В случае ДТП самое главное - действовать как можно быстрее, добавил он.

Помимо демонстрации спасения попавших в аварию, детям продемонстрировали, как происходит утилизация старого автомобиля. Также на месте были полицейские с обученой на поиск наркотиков собакой-ищейкой.

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