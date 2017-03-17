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Фото: в Нарве в многоквартирном доме вспыхнул пожар

Rus.Postimees.ee
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Сегодня днем в Нарве в многоквартирном доме загорелась квартира. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Сообщение о пожаре в Нарве на улице Раквере поступило в Кризисный центр в 15.51.

Как сообщил Спасательный департамент в своем "Твиттере", пожар локализовали в 16.09, а еще четыре минуты спустя полностью ликвидировали.

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