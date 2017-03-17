Фото: в Нарве в многоквартирном доме вспыхнул пожар

Фото: в Нарве в многоквартирном доме вспыхнул пожарRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 17. март 2017 15:43Сегодня днем в Нарве в многоквартирном доме загорелась квартира. К счастью, никто из жильцов не пострадал.Сообщение о пожаре в Нарве на улице Раквере поступило в Кризисный центр в 15.51.Как сообщил Спасательный департамент в своем "Твиттере", пожар локализовали в 16.09, а еще четыре минуты спустя полностью ликвидировали.нарва пожарПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ