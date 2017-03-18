Пять гениальных решений для маленькой кухни

1. Используйте всю площадь стен

В маленьких помещениях в ход должен идти каждый кусочек стены. Поэтому вместо того, чтобы оставлять их пустыми, используйте свободное пространство для размещения вешалок или полок.

2. Купите шкафчик на колесах

Если имеющихся кухонных шкафов недостаточно, вас спасет шкаф на колесиках. К тому же его можно использовать как дополнительную рабочую поверхность.

3. Поднимите лишнее наверх

Предметы, которыми вы постоянно не пользуетесь, уберите в самые верхние шкафы.

4. Используйте необычные места

Постройте возле окна полочку-столик, как в кафе. Пара высоких табуреток, и вы пьете кофе, глядя на улицу. Пример такого столика найдете ЗДЕСЬ!

5. Складная мебель

Складные стулья, столы-трансформеры как нельзя лучше подходят для маленькой кухни.