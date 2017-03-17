Встреча министров финансов G20 омрачена разногласиями

Ряд участников встречи, например, Франция, Италия, Китай и Бразилия настаивают на сохранении прежних правил ведения международной торговли. Однако существует и ряд альтернативных предложений. В частности, Германия выступает за компромисс, предлагающий включить в заключительное коммюнике формулировку о "справедливых" торговых отношениях вместо абсолютного неприятия протекционистских ограничений, пишет DW.com.

Разногласия по климату

Другой спорный вопрос, по которому у участников встречи существуют различные мнения, - это финансирование программ по борьбе с глобальным потеплением. По данным агентства AFP, делегация США ожидает по этому вопросу указаний из Вашингтона. Точная позиция Дональда Трампа по этому вопросу неясна.

Так, по данным The Washington Post, президент США может подписать указ по пересмотру правил, ограничивающих выбросы двуокиси углерода электростанциями, и отмене ряда других ключевых инициатив своего предшественника Барака Обамы по урегулированию проблемы изменения климата.

В повестке дня встречи министров финансов в Баден-Бадене, стоят также вопросы укрепления мировой экономики, создания новых рабочих мест, регулирования международных финансов и борьбы с уклонением от налогов. Встреча проводится в рамках подготовки к саммиту G20, который состоится в Гамбурге 7-8 июля 2017 года.