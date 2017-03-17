График: новые госпошлины будут благоприятствовать покупке старых автомобилей

Для автомобилей старше четырех лет плата будет уменьшаться на 10% за каждый год: так, для автомобиля, прослужившего 11 лет, размер госпошлины будет равен 20% от основной ставки, а для всех автомобилей, чей возраст еще больше, размер пошлины также будет составлять 20% от базовой ставки, пишет rus.err.ee.

Государство будет взимать пошлину лишь при первичной регистрации, а не при каждой смене владельца, как это планировалось ранее. Для расчета пошлины для автомобилей, выпущенных после 2015 года, за основы будут браться показатели выбросов CO2, пишет Majandus24.

Например, при регистрации Škoda Fabia, выпущенной в 2015 году или позже, придется выложить 180-186 евро. А стоимость оформления Toyota Avensis может дстигать 372 евро.

В случае со старыми автомобилями будут учитываться не выбросы CO2, а мощность транспортных средств. При расчете пошлины будет использоваться ступенчатая система.

Если для четырехлетнего автомобиля будет действовать 10-процентная льгота, то за машины, которым более 10 лет, надо будет заплатить лишь 20 процентов от нового налога.

Например, постановка на учет Audi A6 2007 года выпуска с трелитровым двигателем и мощностью в 171 кВт обойдется в 138 евро. То есть дешевле, чем в случае с Škoda Fabia. Первичная регистрация трехлитровой Toyota Land Cruiser обойдется всего в 78 евро.

По мнению руководителя AMTEL, данные поправки будут способствовать покупке более старых и вредных для окружающей среды машин.

Новые пошлины могут вступить в силу с 1 января 2018 года, что, по планам правительства, принесет дополнительную прибыль в 20 млн евро.

Ниже можно ознакомиться с примерами будущих госпошлин, которые придется заплатить при покупке того или иного автомобиля.