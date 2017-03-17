Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова завоевала Кубок мира в спринте

Победительница показала результат 20 минут 33,5 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе и третье места заняли француженки Жюстин Бреза (+ 7,9 секунды; 0 промахов) и Анаис Бескон (+23,1; 0).

Чешка Габриэла Коукалова, показавшая четвертый результат, стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок.

Большой Хрустальный глобус у женщин досрочно завоевала немка Лаура Дальмайер.

Лучшая из россиянок Ирина Старых с двумя штрафными кругами в спринте стала 15-й. (+1.20,5; 2). Виктория Сливко заняла 30-е место (+1.52,9; 1), Дарья Виролайнен - 36-е (+2.04,6; 3), Ирина Услугина - 39-е (+2.08,3), Екатерина Мошкова - 60-е (2.41,0; 3), Валерия Васнецова - 79-е (+3.26,5; 3).