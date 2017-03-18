Как правильно сделать генеральную уборку в ванной

Уборка в ванной - дело муторное и малопривлекательное для большинства хозяек. Однако если есть точный план и порядок действий, то уборка займет меньше времени, считает портал Kodu.
Начните уборку с мытья (Порядок действий, предложенный порталом, можно изменить на свое усмотрение, например, если вы привыкли мыть пол в последнюю очередь, что логично, так и делайте. - Прим.ред.):
- почистите пол пылесосом и затем вымойте его;
- помойте зеркала, стекла шкафчиков и окно, если оно есть;
- протрите специальной тряпочкой мелкие детали - ручки шкафчиков и входной двери, полочки и светильники;
- вымойте душевую кабину/ванну, умывальник и унитаз;
- поменяйте полотенца.
Теперь перейдем к инспектированию шкафчиков.
Освободите полочки и шкафчики от баночек и флакончиков. Почистите полки и внутреннюю поверхность шкафчиков. Затем отсортируйте гигиенические, косметически и прочие моющие средства. Выбросьте просроченные, а также те, которыми вы долгое время не пользовались.
Оставшиеся баночки и тюбики, которые вам нужны ежедневно, поставьте поближе.
В конце концов составьте список, запас каких моющих и гигиенических средств требуется пополнить.