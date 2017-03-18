Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Как правильно сделать генеральную уборку в ванной

Kodu.postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: www.flickr.com

Уборка в ванной - дело муторное и малопривлекательное для большинства хозяек. Однако если есть точный план и порядок действий, то уборка займет меньше времени, считает портал Kodu.

Начните уборку с мытья (Порядок действий, предложенный порталом, можно изменить на свое усмотрение, например, если вы привыкли мыть пол в последнюю очередь, что логично, так и делайте. - Прим.ред.):

  • почистите пол пылесосом и затем вымойте его;
  • помойте зеркала, стекла шкафчиков и окно, если оно есть;
  • протрите специальной тряпочкой мелкие детали - ручки шкафчиков и входной двери, полочки и светильники;
  • вымойте душевую кабину/ванну, умывальник и унитаз;
  • поменяйте полотенца.

Теперь перейдем к инспектированию шкафчиков.

Освободите полочки и шкафчики от баночек и флакончиков. Почистите полки и внутреннюю поверхность шкафчиков. Затем отсортируйте гигиенические, косметически и прочие моющие средства. Выбросьте просроченные, а также те, которыми вы долгое время не пользовались.

Оставшиеся баночки и тюбики, которые вам нужны ежедневно, поставьте поближе.

В конце концов составьте список, запас каких моющих и гигиенических средств требуется пополнить.

Наверх