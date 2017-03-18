Как правильно сделать генеральную уборку в ванной

Начните уборку с мытья (Порядок действий, предложенный порталом, можно изменить на свое усмотрение, например, если вы привыкли мыть пол в последнюю очередь, что логично, так и делайте. - Прим.ред.):

почистите пол пылесосом и затем вымойте его;

помойте зеркала, стекла шкафчиков и окно, если оно есть;

протрите специальной тряпочкой мелкие детали - ручки шкафчиков и входной двери, полочки и светильники;

вымойте душевую кабину/ванну, умывальник и унитаз;

поменяйте полотенца.

Теперь перейдем к инспектированию шкафчиков.

Освободите полочки и шкафчики от баночек и флакончиков. Почистите полки и внутреннюю поверхность шкафчиков. Затем отсортируйте гигиенические, косметически и прочие моющие средства. Выбросьте просроченные, а также те, которыми вы долгое время не пользовались.

Оставшиеся баночки и тюбики, которые вам нужны ежедневно, поставьте поближе.

В конце концов составьте список, запас каких моющих и гигиенических средств требуется пополнить.