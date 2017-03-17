Министр Осиновский не пожелал знакомить медиков с планами правительства

«Ни с чем более конкретным нас не ознакомили, как нам дали понять, в правительстве пока договорились, что они свои планы сейчас не обнародуют, - сказала в пятницу генеральный секретарь Союз врачей Эстонии Катрин Рехемаа. - Поскольку эти планы и принятие решений связаны также с тематикой коллективного договора и трудовым перемирием, то обсуждались в основном именно эти вопросы».

Рехемаа отметила, что в пятницу стороны ни о чем конкретно не договорились.

По ее словам, медикам известно только о планах Осиновского ввести систему страховой медицины для неработающих пенсионеров и за счет этого пополнить систему финансами.

«В то же время для нас стало неожиданностью, что одновременно существуют планы по расширению круга обязанностей Больничной кассы, то есть, секторы, сейчас финансируемые из госбюджета - скорую помощь, лечение ВИЧ, бесплодия и прочее перевести также в ведение Больничной кассы. Но поскольку нам не было предъявлено ни одной цифры, то ничего конкретного нам на данный момент не известно. Мы на самом деле ничего не знаем о планах правительства», - подчеркнула Рехемаа.

«Одно конкретное обещание состояло в том, что 10 и 11 апреля — это сроки, к которым правительство должно принять политические решения по финансированию здравоохранения с тем, чтобы на их основе начать составление проекта госбюджета», - сказала Рехемаа, добавив, что Осиновский вроде бы обещал перед этим ознакомить с проектом решений и медиков.

«Мы и прежде неоднократно заявляли, что нам такое поведение не совсем понятно, ведь темы финансирования здравоохранения, организации медицинских услуг, доступность медпомощи — все это темы, касающиеся каждого человека, - продолжила Рехемаа. - В этой сфере необходимо вести публичные дискуссии, дебаты, представлять различные варианты, предложения, что и как можно сделать. Я до сих пор не пойму, почему это нельзя сделать».

«Так дела не делаются. Это просто какая-то политтехнология, или что-то в этом роде», - добавила Рехемаа.

Вторая тема, породившая споры в ходе встречи в пятницу, это то, что медиков хотят обязать еще до намеченного на следующую среду собрания совета Больничной кассы уже подписать коллективное соглашение.

«На это мы сказали, что таким образом мы коллективное соглашение подписать не можем, поскольку вопросы финансирования крайне неясны и мы все время говорим о том, что до этого договор не подпишем и точка», - сказала Катрин Рехемаа.

«Если все стороны хотят, чтобы процесс продолжался бы мирно и чтобы мы смогли бы дождаться 10-11 апреля, то в любом случае необходимо решение совета в следующую среду, чтобы компонент зарплаты был бы все-таки повышен», - подчеркнула Рехемаа. По ее словам, нет ни одной причины отказываться от принятия такого решения.

«Работодатели и работники договорились по этому вопросу, предварительное соглашение с подписями в письменной форме проинформировало об этом как совет Больничной кассы, так и министра. С Кассой мы договорились по сумме, в которую это все обойдется, они бронировали эти средства. Никаких юридических препятствий там, естественно, нет, - сказала она. - По нашему мнению и по мнению работодателей было бы нормально сначала создать условия и найти финансирование, а затем заключить коллективный договор, в таком случае и у работодателя будет уверенность, что работники смогут этот договор выполнить».