Ответ Певкуру: Яак Мадисон призвал недовольных членов IRL вступать в партию EKRE

"Члены партии IRL, желающие защитить национально-консервативные ценности, то есть, правые по духу консерваторы — мы ждем вас в EKRE", - написал Мадисон в пятницу в своем фейсбуке. По его словам, некоторые из членов IRL уже перешли в EKRE, еще многие это планируют сделать.

"В последние дни вновь на повестку дня активно поднят вопрос о будущем IRL как партии, - написал Мадисон. - Нынешнего ее председателя Маргуса Цахкна хотят снять, но никто другой на его место баллотироваться не хочет. Только что я увидел призыв лидера (оппозиционной) Партии реформ Ханно Певкура к членам IRL, считающим себя либералами и правыми, переходить к реформистам".

В пятницу в своем Facebook Ханно Певкур призвал недовольных политикой IRL присоединяться к Партии реформ.

Рейтинг популярности IRL уже много месяцев подряд остается самым низким среди рейтингов остальных парламентских партий. По данным мартовского опроса, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу агентства BNS и газеты Postimees, за IRL готовы проголосовать 6,3 процента опрошенных.

В пятницу газета Eesti Päevaleht, со ссылкой на анонимные источники написала, что в рядах IRL растет число недовольных политикой партии и о желании сместить ее лидера, министра обороны Маргуса Цахкна.