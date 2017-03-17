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Ответ Певкуру: Яак Мадисон призвал недовольных членов IRL вступать в партию EKRE

BNS
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Яак Мадисон. | ФОТО: Jaanus Lensment / Postimees

Вице-председатель оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадисон призвал членов правящего Союза Отечества и Res Publica (IRL), исповедующих национально-консервативные ценности, присоединиться к EKRE.

"Члены партии IRL, желающие защитить национально-консервативные ценности, то есть, правые по духу консерваторы — мы ждем вас в EKRE", - написал Мадисон в пятницу в своем фейсбуке. По его словам, некоторые из членов IRL уже перешли в EKRE, еще многие это планируют сделать.

"В последние дни вновь на повестку дня активно поднят вопрос о будущем IRL как партии, - написал Мадисон. - Нынешнего ее председателя Маргуса Цахкна хотят снять, но никто другой на его место баллотироваться не хочет. Только что я увидел призыв лидера (оппозиционной) Партии реформ Ханно Певкура к членам IRL, считающим себя либералами и правыми, переходить к реформистам".

В пятницу в своем Facebook Ханно Певкур призвал недовольных политикой IRL присоединяться к Партии реформ.

Рейтинг популярности IRL уже много месяцев подряд остается самым низким среди рейтингов остальных парламентских партий. По данным мартовского опроса, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу агентства BNS и газеты Postimees, за IRL готовы проголосовать 6,3 процента опрошенных.

В пятницу газета Eesti Päevaleht, со ссылкой на анонимные источники написала, что в рядах IRL растет число недовольных политикой партии и о желании сместить ее лидера, министра обороны Маргуса Цахкна.

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