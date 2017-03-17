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Юрия Полякова похоронят 21 марта на Александро-Невском кладбище

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Похороны директора Центра русской культуры Юрия Полякова состоятся 21 марта на Александро-Невском кладбище в Таллинне. Гражданская панихида начнется в большом зале ЦРК в 10 утра, сообщает rus.err.ee.

Программа прощания с Юрием Поляковым:

10:00 - Гражданская панихида в большом зале Центра русской культуры;

12:00 - Отпевание в соборе Александра Невского;

13:30 - Похороны на Александро-Невском кладбище.

Многолетний руководитель ЦРК Юрий Поляков (64) скоропостижно скончался утром 16 марта.

Он родился в 1953 году в России, но с младенческих лет жил в Эстонии - учился в Таллинне, потом в Петербурге, получив сначала экономическое, а затем юридическое образование.

Поляков в течение многих лет входил в состав Таллиннского городского собрания, был вице-председателем фракции Центристской партии и возглавлял Центр Русской культуры в Таллинне.

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