Полиция просит помощи в поисках 67-летнего жителя Маарду

Паули не выходит на связь с 6 марта. Сообщение о пропаже мужчины поступило 10 марта. Мужчина взял с собой только водительские права. Остальные документы и мобильный телефон остались дома.

У Паули Антти могут быть проблемы со здоровьем и памятью. Стражи правопорядка проверили больницы и побывали на даче, где мужчина мог находиться, но поиски результатов не принесли.

МУжчина прожил в Эстонии более 12 лет, а его родные проживают в Финляндии. Паули Антти владеет как эстонским, так и финским языками.

Рост мужчины - около 170 см. Полиции не известно, во что был одет Паули на момент исчезновения. Поскольку у мужчины больные ноги, он не может быстро ходить.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Паули Антти, просят позвонить по телефонам 112, 612 3000 или 612 5311.