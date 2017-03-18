Всю зиму он собирал бутылки и свозил на дачу… Соседи смеялись, но весной участок было не узнать!

Мало того, что, повторно используя пластик, мы бережем окружающую среду, так еще и экономим собственные деньги. Кстати, применять пластиковые бутылки не по назначению первыми наловчились люди отнюдь не с ограниченным доходом, а как раз успешные и хорошо зарабатывающие, пишет Takprosto.cc.

Вот, к примеру, теплица некоего шотландца, который всего за три месяца сумел насобирать 7 000 полуторалитровых бутылок, а потом из этого добра отобрал 1 000 и выстроил себе теплицу в 2 метра длиной, 2 м шириной и высотой 1,9 метра.

Фото: takprosto.cc

Все остальные фото теплиц из пластиковых бутылок смотрите ЗДЕСЬ.