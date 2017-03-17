Департамент защиты прав потребителей ограничил доступ к сайту crazydeal.ee

Департамент защиты прав потребителей начал в отношении Crazydeal Group административное производство, поскольку предприятие не выполняло своих обязательств перед клиентами, а также использовало в своей деятельности нечестные методы ведения торговли. На фирму также был наложен штраф, но, к сожалению, данное наказание не оказало ожидаемого действия. Поскольку предприятие Crazydeal Group не выполняло своих обязательств перед клиентами и игнорировало предписания департамента, было приняло решение ограничить доступ к сайту фирмы для третьих лиц.

Также в отношении фирмы Crazydeal Group было возбуждено дело о проступке, поскольку в ее работе использовались нечестные методы ведения торговли, что запрещено законом. Еще в январе Департамент защиты прав потребителей внес упомянутое ранее предприятие в черный список, поскольку интернет-магазин не выполнял своих обязательств перед клиентами. Также ведомство передало в полицию заявление с ходатайством возбудить уголовное дело в отношении предприятия, администрирующего портал.

К настоящему времени в Департамент защиты прав потребителей обратились 703 клиента магазина crazydeal.ee, которые так и не получили заказанные товары.