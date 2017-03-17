ЕС вновь призвал все страны ООН присоединиться к антироссийским санкциям

Заявление сделано верховным представителем ЕС Федерикой Могерини от имени Евросоюза. В нем говорится, что присоединение Крыма - "нарушение международного права" и "вызов международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка".

ЕС подтверждает приверженность политике непризнания и санкций и "вновь призывает страны-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262".

Этот документ о территориальной целостности Украины был принят 27 марта 2014 года, в нем говорится, что референдум по Крыму не имеет законной силы, и подтверждается суверенитет и территориальная целостность Украины в ее международно признанных границах. В документе, который имеет рекомендательный характер, отмечается, что народное голосование не имеет никакой силы и не может служить основанием для любого изменения статуса республики. Резолюцию приняли 100 стран - членов ООН, против проголосовали 11 (Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Куба, КНДР, Мавритания, Никарагуа, Россия, Сирия, Судан), воздержались - 58.

"Европейский Союз не признает ни проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове, ни избранных местных или национальных представителей", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что за год милитаризация полуострова продолжила влиять на ситуацию в области безопасности в регионе Черного моря, а ситуация с правами человека на Крымском полуострове ухудшилась. Права крымских татар, указали в ЕС, были нарушены закрытием крымско-татарских СМИ, запретом по решению Верховного суда от 26 апреля 2016 года деятельности органа самоуправления крымских татар Меджлиса и преследованием его лидеров, а адвокатам Эмилю Курбединову и Николаю Полозову, защищающим их права, были предъявлены обвинения.

Евросоюз призывает освободить первого заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза, снять обвинения с заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, освободить режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко, а также "всех, кто был задержан и приговорен в нарушение международного права".

Режиссер Олег Сенцов и активист Александр Кольченко были осужденных в РФ за терроризм и в августе 2015 года Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима, а Кольченко, признанный его сообщником, получил 10 лет. В мае 2016 года Сенцов и Кольченко подготовили документы для передачи их для дальнейшего отбывания наказания на Украине, но решение по ним пока не принято.

Ахтема Чийгоза арестовали в начале 2015 года в Симферополе. Его обвиняют в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента 26 февраля 2014 года - перед референдумом о присоединении полуострова к России. В феврале суд отказался выпустить его на свободу, несмотря на ходатайство защиты об отсутствии доказательств его вины.

Все текущие дела о нарушении прав человека, как например: насильственные исчезновения, пытки и убийства, должны быть тщательным образом расследованы, настаивают в ЕС.

Аналогичное заявление было сделано во вторую годовщину присоединения Крыма 18 марта 2016 года. Тогда ЕС призвал все страны ООН последовать его примеру и ввести санкции против России. В Кремле на это ответили, что "Россия не обсуждала и не будет ни с кем обсуждать свои регионы".

Власти Крыма в честь третьей годовщины присоединения полуострова организовали масштабные празднования, 20 марта объявлено на полуострове выходным днем. В Москве 18 марта состоится митинг-концерт на Воробьевых горах, куда отказался идти лидер КПРФ Геннадий Зюганов, нарушив заведенный подрядок, по которому в мероприятии принимают участие все лидеры думских партий.