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Мужскую сборную Италии по футболу впервые в истории возглавит женщина

Sports.ee
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Детский футбольный лагерь "Валенсии" в Тойла. | ФОТО: ФК "Локомотив" (Йыхви)

Известная в прошлом футболистка Патриция Панико станет первой женщиной, возглавившей одну из мужских сборных Италии по футболу.

Панико входит в тренерский штаб юношеской сборной Италии, составленной из игроков не старше 16 лет. На следующей неделе она возглавит команду, в то время как ее шеф Даниэле Дзоратто отправится в сборную U-19, сообщает Football Italia.

Патриция выведет на поле сборную Италии U-16 в двух товарищеских матчах против сверстников из Германии 22 и 24 марта.

"Быть первой женщиной, которая займет место на скамейке национальной команды, - однозначно прекрасное достижение. Хотелось бы думать, что это проложит путь и многим другим моим коллегам. Думаю, нам предстоит разрушить еще много стен на этом пути", - сказала 42-летняя наставница.

В бытность игроком Патриция Панико провела около двухсот матчей за женскую сборную Италии, записав на свой счет 104 гола. Она 14 раз становилась лучшим бомбардиром женской серии А, что является рекордным достижением.

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