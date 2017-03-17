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Трамп: США ценят усилия ФРГ и Франции в урегулировании конфликта на Украине

Rus.Postimees.ee
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Дональд Трамп | ФОТО: Evan Vucci/AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поблагодарил Германию и Францию за их усилия в процессе по урегулированию украинского конфликта, передает Reuters.

«Я высоко ценю лидерство канцлера Меркель и президента Франции в вопросе разрешения конфликта на Украине, где мы ищем мирного решения», — сказал он.

В свою очередь, Меркель отметила, что считает важным улучшение отношение с Россией, однако, подчеркнула канцлер, сначала должна быть разрешена ситуация на Украине.

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