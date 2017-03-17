Трамп: США ценят усилия ФРГ и Франции в урегулировании конфликта на Украине
17. март 2017 20:41
Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поблагодарил Германию и Францию за их усилия в процессе по урегулированию украинского конфликта, передает Reuters.
«Я высоко ценю лидерство канцлера Меркель и президента Франции в вопросе разрешения конфликта на Украине, где мы ищем мирного решения», — сказал он.
В свою очередь, Меркель отметила, что считает важным улучшение отношение с Россией, однако, подчеркнула канцлер, сначала должна быть разрешена ситуация на Украине.