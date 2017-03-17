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Фирма Ragn-Sells готова принять участие в новом тендере на вывоз мусора в Таллинне

Rus.Postimees.ee
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По подсчетам Ragn-Sells, больше нет возможности вывозить мусор по ценам двухлетней давности. | ФОТО: Margus Ansu

Предприятие Ragn-Sells расторгает с Таллинном договор о вывозе мусора, поскольку столичные власти не захотели  пересмотреть нынешнюю ценовую политику. В ближайшее время город намерен провести конкурс по поиску нового оператора.

В Ragn-Sells подтвердили готовность принять участие в тендере, после которого, по их мнению, тарифы на вывоз мусора могут даже снизиться, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Два с половиной года предприятие Ragn-Sells обслуживает клиентов центра столицы и занимается вывозом мусора на основании цен, которые были указаны в тендере 2015 года.

В такой ситуации Ragn-Sells готов разорвать договор с Таллинном уже 25 мая, а столичные же власти не хотят допустить того, чтобы центр Таллинна был завален отходами, поэтому намерены в порядке ускоренного конкурса найти нового подрядчика, а в тендере готов участвовать и настоящий оператор, по данным которого, цены на вывоз мусорных контейнеров после конкурса могут и вовсе снизиться, так как город перестанет получать плату за посредничество в прежнем объеме.

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