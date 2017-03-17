Меркель сделала важное заявление относительно будущего Германии в составе НАТО

Об этом она сказала во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Прямую трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Германия тоже должна увеличить свои взносы в НАТО», — сказала она.

По словам канцлера, ФРГ уже увеличила свои расходы на оборону на 8% в 2016 году.

«Мы смогли поговорить о продолжающейся миссии в Афганистане, и я рада была узнать, что США намерены продолжить свою миссию там, а также бороться с исламским терроризмом», — добавила она.

В феврале Меркель заявляла, что Германия должна выполнить свои обязательства перед НАТО и сделать больший вклад в оборонный бюджет альянса.

Странам НАТО рекомендуется делать взнос в оборонный бюджет альянса в размере 2% от ВВП.