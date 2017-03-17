Министерство экономики оштрафует предприятие TS Laevad на 100 тыс евро

Об этом сообщила пресс-служба министерства, напомнив, что в соответствии с договором между Министерством экономики и компанией TS Laevad предприятие должно обеспечить паромное сообщение на линиях Рохукюла - Хельтермаа и Виртсу - Куйвасту в общей сложности четырьмя паромами. Поскольку судовая компания до сих не сумела организовать судоходство на этих маршрутах, министерство на основе договора решило оштрафовать фирму на 100 000 евро.

Кроме того, Министерство экономики дало судовой фирме время до 1 июля этого года принять меры к прекращению нарушения договора и вывести на линии все четыре новых парома. Если к этому сроку предприятие не выведет на линии все четыре судна, Министерство экономики оставляет за собой право вновь наложить на фирму штраф.

В последний раз министерство оштрафовало предприятие TS Laevad за опоздание с выводом паромов на линии в январе этого года. Тогда ведомство наложило штраф на государственную компанию в размере 400 000 евро.

Согласно договору между государством и TS Laevad, 1 октября 2016 года к обслуживанию сообщения с островами Сааремаа и Хийумаа должны были приступить четыре новых парома. Хотя TS Laevad выполнила разделы договора о пассажирских перевозках, а паромное сообщение с островами функционировало, суда не соответствовали требованиям договора, то есть не были новыми. Максимальная сумма штрафа в отношении TS Laevad составляет 5 млн евро, этот штраф был бы назначен в том случае, если бы сообщение полностью прервалось. Министерство решило, что, с учетом обстоятельств нарушения договора, справедливым будет прежде всего потребовать штраф в 400 000 евро.

Министерство в дальнейшем будет каждые три месяца пересматривать соблюдение договора. Если оператор продолжит использование не соответствующих условиям договора паромов и это не будет обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы или технической аварией, министерство будет иметь право потребовать договорный штраф в размере до 100 000 евро за каждое не соответствующее условиям судно.