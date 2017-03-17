Американский генерал рассказал, как дрон за $200 по ошибке сбили ракетой за $3 миллиона

Доклад Перкинса был посвящен проблемам и новым вызовам, с которыми американская армия может столкнуться в ближайшие годы. В качестве примера он привел растущую популярность беспилотников и упомянул об инциденте со сбитым дроном, пишет birdinflight.com.

«Беспилотники летают, а значит, это проблема военно-воздушной обороны», — заявил Перкинс. Он добавил, что озвученный им пример не просто показывает экономическую неэффективность действий союзника, но и демонстрирует возможную несостоятельность военно-воздушной обороны этой страны.