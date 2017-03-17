Эксперт: о восстановлении торгового судоходства под эстонским флагом говорят уже давно, но пора перейти к делу

«О восстановлении торгового судоходства под эстонским флагом говорят уже давно, пора перейти к делу, - сказал Кыутс в пятницу в своем выступлении в Таллинне на конференции «Морское государство Эстония — вызовы и возможности».

«Лет через пять у причалов в Эстонии и в портах мира мы могли бы увидеть от 30 до 35 торговых судов под эстонским флагом. В результате мы увеличили бы за счет них территорию собственного государства, сделали бы более заметной Эстонию на карте мира», - считает он.

В ходе панельной дискуссии министр экономики Кадри Симсон отметила, что Эстония исторически является сильной морской страной, однако в секторе судоходства у страны есть еще пространство для развития и для укрепления статуса морского государства Эстонии необходимо восстановить свой торговый флот под эстонским флагом.

«Суда, когда-то ходившие под флагом Эстонии, на сегодня перешли под флаги других стран, а это не способствует развитию нашего судоходного сектора. В то же время очевидно, что у Эстонии есть потенциал вырасти в гораздо более влиятельное морское государство, в страну со своим флотом. Новое правительство поставило своей целью восстановить торговый флот под эстонским флагом», - сообщила Кадри Симсон.

Кыутс добавил, что возможность появления у Эстонии собственного торгового флота не спекуляция, а вполне реальное ожидание, основанное на опыте соседних с Эстонией страны. «Из опыта Латвии мы знаем, что после того, как были созданы предпосылки, за два года их торговый флот вырос до 20 судов», - отметил он.

Вице-председатель правления судовой компании Tallink Grupр Андрес Хунт сказал в своем выступлении, что увеличение численности судов под эстонским флагом означает и растущий авторитет эстонских моряков.

Председатель правления Tallinna Sadam (Таллиннский порт) Валдо Кальм и председатель правления Независимого профсоюза моряков Эстонии Юри Лембер в свою очередь добавили, что каждое рабочее место на море создает дополнительные места и на суше, вносит свой вклад в развитие предпринимательства и в море, и на суше.

В конце февраля правительство сообщило, что для привлечения судов под флаг Эстонии рассматривается возможность установить потолок социального налога относительно зарплат моряков.

Поскольку для судоходных компаний уровень эстонских налогов слишком высок, то чтобы привлечь их под эстонский флаг, правительство рассматривает возможность провести изменения системы основы налоговой базы как по подоходному, так и по социальному налогу и по страхованию от безработицы. Если преимущественным правом взимания подоходного налога является страна-местоположение оператора, то социальный налог платится в зависимости от того, под флагом какой страны ходит судно.

Как предложила кабинету министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, налоговая база учета доходов, в том числе и социального налога, для рядового состава могла бы составлять на одного работника 500 евро, для младших офицеров 1000, а для старших 1500 евро.

По вступлении в силу новой налоговой системы, налоги в казну государству могли бы составить с одного судна в 2019 году до 88 764 евро. Поправки могли бы привлечь под эстонский флаг 15 грузовых судов, от которых поступило бы таким образом 700 000 евро.

К 2029 году численность судов составила бы уже до 165, а налоговые поступления — до 189 млн евро, а к 2039 году соответственно численность судов составила бы 300 а налоговые поступления - 636,1 млн евро.