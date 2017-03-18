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У спецслужбы США украли ноутбук с секретной информацией о Трампе, Клинтон и папе римском

Rus.Postimees.ee
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Компьютер. | ФОТО: Peeter Langovits

Ноутбук с секретной информацией, касающейся президента США Дональда Трампа, его бывшей соперницы на президентских выборах Хиллари Клинтон, а также папы римского Франциска украден в четверг из машины секретной службы, сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, который ссылается на источники в правоохранительных органах, в настоящее время полиция Нью-Йорка разыскивает злоумышленников и изучает записи видеокамер, сообщает Интерфакс.

Как отметили источники CBS, факт кражи конфиденциальных документов "подрывает национальную безопасность".

В свою очередь, телеканал ABC News уточнил, что кража произошла в Бруклине в минувший четверг утром. Среди украденной информации - план небоскреба "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке, а также детали расследования относительно использования Клинтон личного почтового сервера в бытность госсекретарем США.

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