У спецслужбы США украли ноутбук с секретной информацией о Трампе, Клинтон и папе римском

По данным телеканала, который ссылается на источники в правоохранительных органах, в настоящее время полиция Нью-Йорка разыскивает злоумышленников и изучает записи видеокамер, сообщает Интерфакс.

Как отметили источники CBS, факт кражи конфиденциальных документов "подрывает национальную безопасность".

В свою очередь, телеканал ABC News уточнил, что кража произошла в Бруклине в минувший четверг утром. Среди украденной информации - план небоскреба "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке, а также детали расследования относительно использования Клинтон личного почтового сервера в бытность госсекретарем США.