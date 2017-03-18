Смотрите, как легко впасть в детство в таких оригинальных домах

Все мы когда-то мечтали о необычном доме, но и представить себе не могли, что возможно придумать и сделать такое, как в этих трех домах, пишет Kodu.
В этих трех домах кроме обычных лестниц есть и альтернативные способы спуститься на этаж ниже - горки! Удовольствие от их использования получают не только дети, но и их родители.
1. Из детской - к накрытому столу
Фото: www.contemporist.com
В этом доме рядом с кухней-столовой находится игровая зона, поэтому дети никтогда не опаздывают к обеду.
2. Горка из бетона
Фото: www.contemporist.com
Эта бетонная горка не предназначена исключительно для развлечения. Совсем нет. Она просто соединяет два этажа одного дома и даже делает виток во двор.
3. Спускаемся на горке, куда царь пешком ходил
Фото: www.contemporist.com
Эта замечательная горка соединяет домашний кабинет с ванной комнатой. В общем, можно спокойно работать, не боясь... заработаться!