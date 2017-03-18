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Смотрите, как легко впасть в детство в таких оригинальных домах

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.contemporist.com

Все мы когда-то мечтали о необычном доме, но и представить себе не могли, что  возможно придумать и сделать такое, как в этих трех домах, пишет Kodu.

В этих трех домах кроме обычных лестниц есть и альтернативные способы спуститься на этаж ниже - горки! Удовольствие от их использования получают не только дети, но и их родители.

1. Из детской - к накрытому столу

Фото: www.contemporist.com

В этом доме рядом с кухней-столовой находится игровая зона, поэтому дети никтогда не опаздывают к обеду.

2. Горка из бетона

Фото: www.contemporist.com

Эта бетонная горка не предназначена исключительно для развлечения. Совсем нет. Она просто соединяет два этажа одного дома и даже делает виток во двор.

3. Спускаемся на горке, куда царь пешком ходил

Фото: www.contemporist.com

Эта замечательная горка соединяет домашний кабинет с ванной комнатой. В общем, можно спокойно работать, не боясь... заработаться!

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