Смотрите, как легко впасть в детство в таких оригинальных домах

В этих трех домах кроме обычных лестниц есть и альтернативные способы спуститься на этаж ниже - горки! Удовольствие от их использования получают не только дети, но и их родители.

1. Из детской - к накрытому столу

Фото: www.contemporist.com

В этом доме рядом с кухней-столовой находится игровая зона, поэтому дети никтогда не опаздывают к обеду.

2. Горка из бетона

Фото: www.contemporist.com

Эта бетонная горка не предназначена исключительно для развлечения. Совсем нет. Она просто соединяет два этажа одного дома и даже делает виток во двор.

3. Спускаемся на горке, куда царь пешком ходил

Фото: www.contemporist.com

Эта замечательная горка соединяет домашний кабинет с ванной комнатой. В общем, можно спокойно работать, не боясь... заработаться!