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Фото: необычный проект российского архитектора на Манхеттене

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: dezeen.com

Если вам понравится квартира, где каждая деталь функциональна и помещение кажется больше, чем есть на самом деле, Петр Костёлов - это ваш архитектор!

У Костёлова - свой узнаваемый стиль и много побед на конкурсах дизайна.

Фото: kostelov.ru

Во всех его проектах - и в деревенских домах, и в московских квартирах и вот тут, в Нью-Йорке, ядром, центром жилого помещения является сооружение кубической формы, включающее в себя все необходимое.

Фото: dezeen.com

Да, в каждом проекте российского архитектора и дизайнера мебели есть такой встроенный элемент, в котором объединены: места для хранения, обеденный стол, столы, кровать и платяной шкаф.

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Другие интересные проекты Петра Костёлова можно увидеть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

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