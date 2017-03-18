Фото: необычный проект российского архитектора на Манхеттене

У Костёлова - свой узнаваемый стиль и много побед на конкурсах дизайна.

Фото: kostelov.ru

Во всех его проектах - и в деревенских домах, и в московских квартирах и вот тут, в Нью-Йорке, ядром, центром жилого помещения является сооружение кубической формы, включающее в себя все необходимое.

Фото: dezeen.com

Да, в каждом проекте российского архитектора и дизайнера мебели есть такой встроенный элемент, в котором объединены: места для хранения, обеденный стол, столы, кровать и платяной шкаф.

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Фото: dezeen.com

Другие интересные проекты Петра Костёлова можно увидеть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.