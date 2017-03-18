В аэропорту Парижа произошла стрельба

По предварительным данным, мужчина попытался отнять оружие у солдата, охранявшего объект, сообщает Газета.ru.

Согласно источникам телеканала, военные открыли огонь, мужчина был застрелен и погиб на месте.

В настоящее время аэропорт эвакуирован с целью обеспечить безопасность и проверить, не было ли сообщников у нападавшего. На место выехал полицейский спецназ.