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В аэропорту Парижа произошла стрельба

Rus.Postimees.ee
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Французские полицейские. | ФОТО: FRANCOIS MORI/AP/Scanpix

Неизвестный мужчина напал на военный патруль в аэропорту Орли в Париже, сообщает телеканал BFM TV.

По предварительным данным, мужчина попытался отнять оружие у солдата, охранявшего объект, сообщает Газета.ru.

Согласно источникам телеканала, военные открыли огонь, мужчина был застрелен и погиб на месте.

В настоящее время аэропорт эвакуирован с целью обеспечить безопасность и проверить, не было ли сообщников у нападавшего. На место выехал полицейский спецназ.

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