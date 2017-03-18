Это видео взорвало сеть: на Нью-йоркском вокзале пассажиров накрыло волной снега

Американец Ник Колвин снял замедленное видео того, как поезд прибывает на станцию ​​заснеженной колеи в Нью-Йорке.

Снег разлетелся во все стороны и накрыл пассажиров с головой. На видео видно, как у людей, которые ожидали поезд до Рейнклифа, полетели куски снега и льда. Пассажиры пытались покинуть платформу, но не успели сделать это вовремя.

Видео за два дня набрало более миллиона просмотров.