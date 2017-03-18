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Это видео взорвало сеть: на Нью-йоркском вокзале пассажиров накрыло волной снега

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

В Нью-Йорке пассажиры городского вокзала оказались под волной снега, который принес прибывающий поезд на станцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

Американец Ник Колвин снял замедленное видео того, как поезд прибывает на станцию ​​заснеженной колеи в Нью-Йорке.

Снег разлетелся во все стороны и накрыл пассажиров с головой. На видео видно, как у людей, которые ожидали поезд до Рейнклифа, полетели куски снега и льда. Пассажиры пытались покинуть платформу, но не успели сделать это вовремя.

Видео за два дня набрало более миллиона просмотров.

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