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Подавляющее большинство эстонцев не считают себя ни либералами, ни консерваторами

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Panther Media / Scanpix

Судя по выводам, сделанным в Институте исследования общества, подавляющая часть эстонцев не причисляет себя к какой-то идеологии и лишь три процента является убежденными либералами и консерваторами.

Есть и такие, кто и вовсе путается в терминах, а пятая часть не может о своих принципах и установках по шкале консерватизма-либерализма ничего определенного, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В исследовании под названием "Невидимое большинство", посвященном изучению настроений в эстонском обществе последних двух лет, приняли участие около 800 имеющих право голоса граждан Эстонии.

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