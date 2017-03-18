Подавляющее большинство эстонцев не считают себя ни либералами, ни консерваторами

Есть и такие, кто и вовсе путается в терминах, а пятая часть не может о своих принципах и установках по шкале консерватизма-либерализма ничего определенного, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В исследовании под названием "Невидимое большинство", посвященном изучению настроений в эстонском обществе последних двух лет, приняли участие около 800 имеющих право голоса граждан Эстонии.